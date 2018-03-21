Италия: выстрелы на пороге школы

Женщина проводила в школу детей и села в машину, когда к ней приблизился мужчина на скутере. Он попросил ее выйти, чтобы поговорить. Через несколько минут раздался выстрел, пишет napoli1.com.

Свидетелями произошедшего стали родители учеников. Погибла 31-летняя Иммаколата Виллани из Боскореале. В убийстве подозревается ее муж Паскуале Витиелло, с которым она находилась в процессе развода. Супруги расстались 4 марта после очередной ссоры, которая закончилась оскорблениями и дракой.

Жена подала на мужа в суд, а тот подал встречный иск. Взаимная нетерпимость переросла в трагедию: мать погибла, отец в бегах. Подозреваемый в розыске.