Италия: выстрелы на улице, карабинер ранил двух женщин на скутере

Понедельник, 19 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: выстрелы на улице, карабинер ранил двух женщин на скутере

Выстрелы раздались в Риме на улице Ozanam около 18 часов во время проведения полицейской операции.

Карабинеры дали знак одному автомобилю остановиться, но водитель не только не затормозил, но попытался сбить сотрудника и скрылся, пишет napoli1.com.

Карабинер сделал несколько выстрелов вслед нарушителю, два из которых случайно ранили двух женщин, мать и дочь, которые в этот момент проезжали мимо на скутере. Обе женщины, 49 и 16 лет, тут же были отправлены в больницу.

Обе ранены в плечо, но, к счастью, их жизни ничто не угрожает. По всем полицейским постам столицы объявлена операция перехвата автомобиля-нарушителя.

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