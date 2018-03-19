Италия: выстрелы на улице, карабинер ранил двух женщин на скутере

Карабинеры дали знак одному автомобилю остановиться, но водитель не только не затормозил, но попытался сбить сотрудника и скрылся, пишет napoli1.com.

Карабинер сделал несколько выстрелов вслед нарушителю, два из которых случайно ранили двух женщин, мать и дочь, которые в этот момент проезжали мимо на скутере. Обе женщины, 49 и 16 лет, тут же были отправлены в больницу.

Обе ранены в плечо, но, к счастью, их жизни ничто не угрожает. По всем полицейским постам столицы объявлена операция перехвата автомобиля-нарушителя.