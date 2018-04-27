Италия: «Wine&Thecity 2018» в Неаполе

Пятница, 27 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Wine&Thecity 2018» в Неаполе

С 3 по 25 мая в столице Кампании разворачивается грандиозное мероприятие, посвященное искусству винопития «Вино и Город».

Уже в 11-й раз Неаполь размещает на своих культурных площадках многочисленные интересные и познавательные события, которое получили международный резонанс. Темой «Wine&Thecity» в этом году станет игра и искусство.

В программе, как всегда, задействованы музеи и исторические здания, крупные гостиницы и церкви в стиле барокко, рестораны, бутики, ювелирные магазины.  В списке знаменательных мест Королевский дворец; Дворец искусств PAN; Музей современного искусства Madre, где 25 пройдет Гранд Финал, пишет napoli1.com.

«Творческое опьянение» охватит жителей и гостей Неаполя, двигаясь по по улицам, переулкам, городским лестницам, частным домам, проникая в студии искусства и дизайна, вплоть до морского побережья Posillipo, где завершится походом на байдарках с дегустацией вина на закате. Центральным событием инициативы станет грандиозная общегородская игра «Il Segreto».

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