Италия: яхта с туристами напоролась на подводную скалу

Это случилось вчера, во второй половине дня, вблизи пляжа Пунта-Германо. Получив подводную пробоину, деревянное судно с 22-ю туристами на борту начало тонуть. На помощь вовремя пришло патрульное судно Амальфитанской береговой охраны. Все туристы и небольшой экипаж прогулочной яхты благополучно были доставлены на берег, где им оказали медицинскую помощь.

К счастью все отделались только легким испугом сообщает napoli1.com.

Вдоль Амальфитанского побережья и Неаполитанского залива есть множество подводных скал и валунов, которые представляют опасность для прогулочных яхт. Все они описаны и отмечены на картах. Скорее всего экипаж деревянного судна не был достаточно подготовлен для организации прогулок в море.