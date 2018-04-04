Италия: ярмарка туристских услуг «Отдых - 2018»

Среда, 04 Апрель 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: ярмарка туристских услуг «Отдых - 2018»

Итальянский Автономный регион Сардиния с 4 по 7 апреля примет участие в ХХI международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых - 2018».

Автономный регион Сардиния (Италия) с 2012 года принимает участие в туристической выставке «Отдых», представляя вниманию белорусских граждан свой собственный выставочный стенд, подготовленный Итало-белорусским центром сотрудничества и образования «Сардиния» (г. Минск), который уже на протяжении 14 лет укрепляет связи и совместное сотрудничество с Республикой Беларусь.

В состав делегации Автономного региона Сардиния войдут представители самых крупных туристических операторов острова, сетевых отелей и гостиничных комплексов, а также представители туристического консорциума г. Иглезиас, который открыл для себя Беларусь после подписания соглашения побратимов с белорусским городом Бобруйском. Делегация прибывает во главе с советником Президента Автономного региона Сардиния по вопросам международного сотрудничества Марко Секи.

В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ САРДИНИИ ПОСЕТИТЕЛИ СМОГУТ:

• полюбоваться национальными сардинскими костюмами, украшенными богатой разноцветной ручной вышивкой,

• продегустировать традиционные сардинские сладости и хлеб карасау;

• узнать все подробности о том, как стать участником образовательной программы «Менеджер по туризму» в Учебном центре «Сардиния Глобал» и получить возможность стажировки на острове Сардиния;

В рамках участия региона Сардиния в международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых - 2018» будут также организованы следующие мероприятия:

4 апреля 2018 г. (среда), 19.00-20.30 кинотеатр «Беларусь» (ул. Романовская Слобода 28), зал № 5: Показ итальянской комедии режиссера Игор Биддау «Белое вино из Баббудойу» (Bianco di Babbudoiu),2016 г. Фильм будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами (вход по пригласительным билетам).

5 апреля 2018 г. (четверг), пр-т Победителей, 59, конференц-зал 2 этаж, гостиница «Виктория»:

  • 17.00-18.30: проведение B2B с сардинскими компаниями с участием более 15 белорусских туроператоров и турагентств. Целью этих встреч является не только увеличение потока белорусских туристов на Сардинию, но также и увеличение потока итальянских туристов в Республику Беларусь, благодаря прямому контакту и работе белорусских и сардинских туроператоров.
  • 18.30-19.30 – семинар - презентация туристического потенциала Сардинии «Сардиния – жемчужина Средиземноморья и сокровище Италии». Выступление туристических компаний Автономного региона Сардиния, презентация образовательной программы «Менеджер по туризму», вручение сертификатов об окончании программы и ваучеров на прохождение стажировки на о.Сардиния лучшим слушателям.

6 апреля 2018г. (пятница), 17.00-19.00 – открытие выставки «Сардиния глазами художников», Музей истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка» (ул. Старовиленская, 14). В музее будут представлены картины белорусских, русских и итальянских художников. Выставка будет открыта для посетителей с 6 по 15 апреля 2018 г.

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