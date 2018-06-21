Италия: «Ювентус» объявил о переходе Эмре Джана

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Джан, с 2014 года выступавший за английский «Ливерпуль», перешел в «Ювентус» на правах свободного агента. В составе мерсисайдцев 24-летний хавбек провел 167 матчей во всех турнирах, забив 14 голов, пишет РИА Новости.

Ранее Джан также выступал за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер». Со сборной Германии хавбек стал победителем Кубка конфедераций-2017, но не попал в состав национальной команды на чемпионат мира в России.