Италия: «Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче 26-го тура Серии А
Туринский «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Аталантой» в матче 26-го тура чемпионата итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Победу бьянконери принесли голы Гонсало Игуаина и Блеза Матюиди, пишет russian.rt.com.
На 79-й минуте команда из Бергамо осталась в меньшинстве - две желтые карточки в течение минуты получил Джанлука Манчини.
«Ювентус» с 74 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя - «Наполи» - на четыре балла. «Аталанта» с 41 очком осталась восьмой.