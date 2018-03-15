Италия: «Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче 26-го тура Серии А

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Победу бьянконери принесли голы Гонсало Игуаина и Блеза Матюиди, пишет russian.rt.com.

На 79-й минуте команда из Бергамо осталась в меньшинстве - две желтые карточки в течение минуты получил Джанлука Манчини.

«Ювентус» с 74 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя - «Наполи» - на четыре балла. «Аталанта» с 41 очком осталась восьмой.