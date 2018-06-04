Италия: «Ювентус» приобретет Левандовского в случае ухода Игуаина
Руководство туринского «Ювентуса» намерено приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского в случае ухода из команды Гонсало Игуаина.
Об этом сообщает russian.rt.com.
Отмечается, что вторым кандидатом на замену аргентинцу является форвард «Интера» Мауро Икарди.
В прошедшем сезоне Левандовский забил 41 гол в 48 матчах за «Баварию». В конце мая агент поляка Пини Захави заявил, что его клиент хочет покинуть мюнхенский клуб.
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