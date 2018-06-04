Италия: «Ювентус» приобретет Левандовского в случае ухода Игуаина

Об этом сообщает russian.rt.com.

Отмечается, что вторым кандидатом на замену аргентинцу является форвард «Интера» Мауро Икарди.

В прошедшем сезоне Левандовский забил 41 гол в 48 матчах за «Баварию». В конце мая агент поляка Пини Захави заявил, что его клиент хочет покинуть мюнхенский клуб.