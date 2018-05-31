Италия: «Ювентус» продлит контракты с Бардзальи и Кьеллини
Итальянская пресса утверждает, что «Ювентус» в скором времени предложит новые контракты защитникам команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.
37-летнему Барцальи будет предложено продлить контракт на один сезон - до лета 2019 года. А 33-летний Кьеллини, как ожидается, в ближайшие дни подпишет с «Ювентусом» соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года. Также отмечается, что если Джорджо примет решение завершить карьеру, то ему будет предложено место в руководстве клуба, пишет soccer.ru.
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