Италия: «Ювентус» согласовал условия нового контракта с Пьяничем
Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Туринский «Ювентус» согласовал условия нового контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Новое соглашение, рассчитанное до 2022 года, должно быть подписано в ближайшее время. При этом зарплата хавбека вырастет с 4,5 млн до 7 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать Пьянича мадридскому «Реалу», который направил предложение по трансферу в размере 60 млн евро. Однако в «старой синьоре» оценили Пьянича в 100 млн евро, пишет regnum.ru.
Напомним, Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и стал двукратным чемпионом Италии. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых передач.
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