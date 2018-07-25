Италия: "Ювентус" выпустил баскетбольную форму

Примечательно, что у туринцев нет своей баскетбольной командой, но руководство "бело-черных" заинтересовано в формировании коллектива, который мог бы выступать в Евролиге. По сообщениям итальянских СМИ, что президент туринцев Андреа Аньелли обсуждал с главой Евролиги Жорди Бертомеу эту возможность.

Примечательно, что у многих клубов есть свои баскетбольные команды: "Реал", "Барселона", ЦСКА,"Панатинаикос", "Фенербахче", "Олимпиакос", пишет РИА Новости.