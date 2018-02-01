Италия: за связи с мафией арестовали более 20 человек

Четверг, 01 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: за связи с мафией арестовали более 20 человек

Более 20 человек арестованы на Сицилии в рамках борьбы с мафией, в их числе один из крупнейших итальянских предпринимателей в сфере ставок и азартных игр.

Утром в четверг более 200 сотрудников полиции провели операцию по задержанию 23 человек, обвиняемых в отмывании денежных средств, наркоторговле и мошенничестве с ущербом государству и незаконной конкуренции. Еще восемь человек помещены под подписку о невыезде и находятся под обязательством регулярно отмечаться у правоохранителей, пишет РИА Новости.

Одним из арестованных стал видный представитель игорного бизнеса Бенедетто Бакки, который, как считает следствие, сумел получить контроль над всей отраслью благодаря поддержке сицилийской «Коза ностра». Бакки вменяется отмывание преступных доходов мафиозных кланов, которые помогли ему создать по всей Италии сеть из более 700 букмекерских контор, приносивших свыше миллиона евро ежемесячно.

Часть этих средств, от 300 до 800 тысяч евро, попадала впоследствии в распоряжение мафиозных структур.

«Для ставочного короля наступил Game over», - сообщает итальянская полиция.

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