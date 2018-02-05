Италия: заброшенную церковь открыли для приюта бездомных

Однако на этот раз не для возобновления служб, но для приюта тех, кто в холодное время года остался без крова. Церковь Сант-Антонио-а-Тарсия возведена в 1500 году: она давно закрыта и не раз была разграблена, пишет napoli1.com.

Участники движения «Власть Народу» взяли инициативу в свои руки: в городе недостаточно общежитий, где могли бы провести зимние холодные месяцы люди, не имеющие крыши над головой.

Молодежь взялась за обустройство части здания, тем более, что места здесь много: церковь занимает обширное пространство, не считая прилегающего монастыря. Инициаторы утверждают, что в условиях избирательной кампании, их действия демонстрируют практическое воплощение идей солидарности и взаимопомощи.