Италия задолжала полтриллиона евро

Это свидетельствует о сохранении финансового дисбаланса еврозоны.

Согласно данным ЕЦБ, разница между входящими и исходящими трансграничными платежами Италии в настоящее время составляет минус 480 млрд евро и быстро растет. В то время как этот же показатель Германии почти достиг 1 трлн евро, пишет vz.ru.

В апреле статистическая служба Европейского союза представила данные по странам - членам ЕС с самым большим государственным долгом. Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).