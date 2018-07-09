Италия задолжала полтриллиона евро

Понедельник, 09 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия задолжала полтриллиона евро

Из показателей потоков капитала еврозоны следует, что долги Италии Европейскому центральному банку этим летом достигнут 500 млрд евро.

Это свидетельствует о сохранении финансового дисбаланса еврозоны.

Согласно данным ЕЦБ, разница между входящими и исходящими трансграничными платежами Италии в настоящее время составляет минус 480 млрд евро и быстро растет. В то время как этот же показатель Германии почти достиг 1 трлн евро, пишет vz.ru.

В апреле статистическая служба Европейского союза представила данные по странам - членам ЕС с самым большим государственным долгом. Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

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