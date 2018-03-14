Италия: запущен проект реставрация базилики Каподимонте

С них начинается осуществление проекта реставрации, разработанного техническим отделом Архиепархии Неаполя. Его директор пояснил, что работы начнутся с восстановления крыши и куполов, на что выделен первый транш в 200 тысяч евро, которые необходимо освоить за первые 4 месяца.

Следующим этапом станет реставрация фасада, который сильно потемнел из-за смога и осадков, пишет napoli1.com.

Второй транш запускается том числе и благодаря ценному вкладу судоходной компании Grimaldi, на каждом корабле которой присутствует Madonna del Buon Consiglio.