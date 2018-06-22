Италия: завершена реконструкция Галереи Умберто

Кропотливая реставрация 8 тысяч квадратных метров наружных и внутренних поверхностей осуществлялась с помощью сложнейшего инструментария и обошлась в 3 миллиона евро. Галерея пережила две войны, которые нанесли ей значительный урон, особенно последняя, пишет napoli1.com.

Проведенные в то время работы по восстановлению во многом были неточными, так что пришлось также устранять эти ошибки.

В реставрации участвовали историки, филологи, архитекторы и другие специалисты, с тем чтобы каждый фрагмент отделки занял свое исходное место в первоначальном виде, как то было задумано в позапрошлом веке. Работы приняли ускоренный характер после трагедии на улице Толедо, когда упавший кусок декора стал причиной гибели подростка.