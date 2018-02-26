Италия: зеленый оазис посреди городского хаоса

Садовник на родине, он и здесь решил устроить небольшую грядку прямо на тротуаре. Не имея постоянной работы, Мустафа не впал в уныние, а вышел на улицу и стал убирать мусор, который постоянно скапливался под стенами дома, прямо посреди оживленной улицы. Ему пришла мысль посадить на узкой полоске земли бобы, полагая, что тогда люди перестанут здесь сорить, пишет napoli1.com.

Задумка удалась: семена дали ростки, и ни у кого не поднялась рука бросать хлам на нежную зеленую поросль. Скоро рядом с бобами появились и другие овощи: капуста, горох, фенхель, артишоки. Узкая полоса вдоль тротуара засверкала зеленым блеском свежих растений, радуя прохожих.

Огородный оазис в городском смоге стал местной достопримечательностью, а его огородник Мустафа знаменитостью квартала: соседи даже помогают, чем могут, а Мустафа дарит им и прохожим свежие овощи. Деньги ему не нужны, говорит он, а занимается огородом для души.