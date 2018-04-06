Италия: землетрясение в Марке

Эпицентр землетрясения зарегистрирован на глубине 10 километров в двух километрах от коммуны Мучча.

Почувствовали отчетливый удар обитатели коммун Ассизи, Фолиньо, Ночера- Умбра, а также на побережье Адриатического моря, пишет napoli1.com.

На данный момент нет данных о пострадавших или ущербе. Однако многочисленные звонки в пункты пожарных показали явную тревогу населения.