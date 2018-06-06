Италия: землетрясение в провинции Неаполь
Жители провинции Авеллино были встревожены тремя подземными толчками, которые случились в послеобеденное время и заставили их покинуть дома.
Тревогу вызвала волна, которая прошла от эпицентра землетрясения силой 2,4 балла, которое случилось на глубине 8 километров в Вишано, провинции Неаполь.
Эпицентр определили приборы Национального института геофизики и вулканологии, пишет napoli1.com.
Несмотря на слабую магнитуду, обитатели коммун, которые вошли в зону волны, почувствовали ее движение и в страхе вышли на улицы. К счастью, разрушительных последствий от землетрясения не случилось.
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