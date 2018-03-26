Италия: жена едва не убила мужа, заподозрив в измене

Столь радикальный поступок женщины был вызван случайным открытием: оказывается, у мужа есть любовница. Семейная драма случилась в коммуне Скафати провинции Салерно. Муж удалился в ванную, чтобы скрыть телефонный разговор. Однако жена заподозрила неладное и подслушала, о чем беседует ее благоверный. Тот, уверенный в своей безопасности, разговаривал весьма фривольно, употребляя нежные эпитеты и ласкательные фразы, пишет napoli1.com.

Разгневанная супруга постучала в дверь ванной, требуя виновного выйти. Схватив первое, что попалось в руку, а ими оказались ножницы, она бросила их в «преступника»: лезвие вонзилось в шею.

Увидев, что наделала, женщина вызвала скорую. К счастью, жизни мужчины ничто не угрожает. Сам потерпевший, хоть и находился в состоянии шока, не сделал никаких заявлений против жены.