Италия: женщина погибла под колесами автомобиля
Едва выйдя на улицу рано утром, чтобы отправиться на работу, 51-летняя Стелла Липитска, родом из Украины, была сбита автомобилем, который скрылся с места происшествия.
Удар стал фатальным: женщина погибла.
Трагическое столкновение произошло в коммуне Альменно-Сан-Сальваторе, что в провинции Бергамо, в 6.20 утра, пишет napoli1.com.
Погибшая работала в доме престарелых в городке Брембате-ди-Сопра. Ее сбили почти у порога дома, где она проживала. «Гонщик» недолго был в бегах: полиция задержала подозреваемого в течение часа, чему помогли дорожные камеры наблюдения и свидетели.
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