Италия: женщина погибла под колесами автомобиля

Удар стал фатальным: женщина погибла.

Трагическое столкновение произошло в коммуне Альменно-Сан-Сальваторе, что в провинции Бергамо, в 6.20 утра, пишет napoli1.com.

Погибшая работала в доме престарелых в городке Брембате-ди-Сопра. Ее сбили почти у порога дома, где она проживала. «Гонщик» недолго был в бегах: полиция задержала подозреваемого в течение часа, чему помогли дорожные камеры наблюдения и свидетели.