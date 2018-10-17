Италия: женщина притворялась слепой ради социального пособия

Среда, 17 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: женщина притворялась слепой ради социального пособия

В Риме осудили женщину, притворявшуюся слепой ради социального пособия.

Римский суд приговорил местную жительницу к году и четырем месяцам заключения за длительное мошенничество с пособием по инвалидности, говорится в судебном постановлении.

По версии обвинения, жена известного адмирала Паоло Треу 20 лет обманывала государство, еще в 1996 году подав заявление о пособии в связи с полной слепотой. Таким образом, казна Национального института социального обеспечения (Inps) недосчиталась 200 тысяч евро. За мошенничество прокуратура требовала для женщины три года и два месяца тюрьмы — наказание, которое суд в приговоре сократил вдвое, пишет РИА Новости.

Оглашение приговора сопровождалась протестами со стороны присутствовавших в зале слабовидящих. Дело в том, что Паоло Моранди якобы действительно страдает от глазного заболевания — наследственной атрофии зрительного нерва Лебера, которая приводит к потере зрения. В зал ее привели родственники.

Но позиция обвинения в этом случае состояла в том, что в социальных службах женщина заявила о полной неспособности видеть и необходимости в сопровождении. Ее вину доказали материалы наблюдения, которое вела финансовая гвардия Италии. Ее сотрудники видели, как женщина выбирала лучшие фрукты на рынке, ходила, не задевая прохожих, и пересекала улицы по пешеходным переходам, а в магазине одежды подбирала вещи по цветам и смотрелась в зеркало.

В некоторых южных областях Италии, в частности, в Калабрии и Кампании правоохранительные органы неоднократно выявляли случаи масштабных махинаций с пенсиями по старости и по инвалидности. Так, например, там задерживались граждане, которые получали пенсию, как инвалиды по зрению, и при этом прекрасно чувствовали себя за рулем автомобиля.

В мае выяснилось, что двое итальянцев десять лет получали пенсию за усопшую мать. Братья, перешагнувшие 70-летний рубеж, сознательно не сообщили в социальные службы о кончине своей матери и продолжили ежемесячно получать около 1000 евро причитавшейся ей пенсии, которая попадала на незакрытый счет женщины. Нанесенный мошенниками ущерб государству достигает 120 тысяч евро.

В июле прошлого года сообщалось, что несколько жителей южноитальянской провинции Козенца обманули местные органы социального обеспечения на сумму в почти полмиллиона евро, получая пенсии за своих умерших родственников. Финансовые гвардейцы проверили примерно 15 тысяч пенсионеров, которые проходили по ведомостям Inps, и сравнили их со списками граждан, реально проживающих в Козенце. Особое внимание при этом они обращали на пенсионеров, достигших 90-летнего возраста. В результате выяснилось, что многие старики, исправно получающие социальное пособие, на самом деле уже давно умерли. Судебные органы Козенцы приняли решение наложить арест на имущество мошенников в размере, соответствующем сумме нанесенного государству ущерба.

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