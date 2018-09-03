Италия: женщина с ножом напала на прохожих, есть жертвы

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: женщина с ножом напала на прохожих, есть жертвы

В итальянском городе Каннето суль Ольо, провинции Мантуя в регионе Ломбардия, женщина с ножом напала на прохожих.

В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. По предварительным данным, нападавшая - 58-летняя уроженка Польши. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта, пишет napoli1.com.

Ранее в пригороде Парижа в результате нападения с ножом погибли два человека, один получил серьезные ранения. Нападавший мужчина был убит сотрудниками правоохранительных органов. По данным BFMTV , нападавший — мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад он был обвинен в поддержке терроризма.

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