Италия: женщина упала с восьмого этажа

Пятница, 04 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: женщина упала с восьмого этажа

Украинка 65 лет решила помыть окна в квартире на восьмом этаже небоскреба в городе Латина, что в Лацио.

Она гостила у своей родственницы и решила помочь с уборкой. Однако уборка стала для помощницы роковой: женщина не рассчитала свои силы, поскользнулась, потеряла равновесие и полетела вниз. 

Падение со столь большой высоты задержала терраса на третьем этаже, что, возможно, спасло жизнь, пишет napoli1.com.

Пока неизвестно состояние упавшей, но в больницу ее доставили еще в сознании, хотя с тяжелыми повреждениями. Идет расследование обстоятельств несчастного случая.  

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