Италия: женщина упала с восьмого этажа

Она гостила у своей родственницы и решила помочь с уборкой. Однако уборка стала для помощницы роковой: женщина не рассчитала свои силы, поскользнулась, потеряла равновесие и полетела вниз.

Падение со столь большой высоты задержала терраса на третьем этаже, что, возможно, спасло жизнь, пишет napoli1.com.

Пока неизвестно состояние упавшей, но в больницу ее доставили еще в сознании, хотя с тяжелыми повреждениями. Идет расследование обстоятельств несчастного случая.