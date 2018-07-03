Италия: жители города увидели в небе три неопознанных объекта

Вторник, 03 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: жители города увидели в небе три неопознанных объекта

Жители Италии в очередной раз стали свидетелями настоящих НЛО, которые не скрывались от человеческих глаз.

Итальянские СМИ сообщают, что недавно очевидцы заметили в небе стразу три неопознанных объекта.

Стало известно, что 21 июня 2018 года, в первой половине дня над курортным итальянским городом Неаполь появились сразу три подозрительных летающих объекта. Vistanews.ru сообщает, что НЛО периодически пропадали из поля видимости и появлялись. К счастью, свидетелям странных парящих объектов удалось зафиксировать их на видеосъемке, пишет napoli1.com.

На данный момент, видеоролик изучают опытные итальянские уфологи, которые неоднократно лично наблюдали за НЛО. Жители Италии напуганы, поскольку считают, что НЛО решили атаковать страну.

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