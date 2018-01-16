Италия: жители Рима будут посещать музеи за 5 евро

Абонемент поступит в продажу весной и будет доступен для постоянных и временных жителей Рима и провинции.

Стоимость полных билетов для посещения музеев возместит государство.

По карте Mic можно посетить Капитолийские музеи, Ара-Пачис, Форум, музей в Трастевере, Галерею современного искусства, виллу Торлония и многие другие музеи, сообщает euromag.ru.

Туристы по-прежнему заплатят за билеты полную сумму.