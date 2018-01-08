Италия: зимние скидки в Неаполе и Кампании

Понедельник, 08 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: зимние скидки в Неаполе и Кампании

С 5 января в Неаполе и Кампании официально устанавливаются зимние скидки в торговых точках, которые продлятся до 2 апреля.

Таковые скидки начались 2 января в регионе Базиликата и 3 января в Валле-д’Аоста. 6 января к акции подключается Сицилия. Так же, пошагово, от региона к региону, акция завершится ко 2 апреля в Кампании, пишет napoli1.com.

Однако уже в предыдущие дни скидки фактически появились, хотя и без официального объявления. О том сигнализировали плакаты с указанием минусовых процентов, а также маркеры «black days», начиная с так называемой прошедшей недавно «черной пятницы».

В некоторых точках появились маркеры «aldi» с закрытой первой буквой S. Но с 5 января все магазины обязаны выставить ценники с указанием предыдущей цены и процентом скидки.

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