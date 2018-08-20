Италия: злоумышленники обчистили квартиру Витторио Гассмана

Понедельник, 20 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: злоумышленники обчистили квартиру Витторио Гассмана

Неизвестные ограбили квартиру известного итальянского актера и режиссера Витторио Гассмана, скончавшегося в 2000 году.

Как сообщает Rai News, злоумышленники проникли в дом в центре Рима в ночь на 16 августа, воспользовавшись отсутствием хозяев (сына режиссера Алессандро Гассмана, тоже известного актера) и соседей.

В результате были похищены золотые украшения, картины, одежда и другие уникальные предметы из личной коллекции режиссера, а также все его театральные и кинематографические награды. Точная стоимость украденного пока не установлена, пишет napoli1.com.

Алессандро Гассман в настоящее время находится за границей, но пообещал как можно скорее вернуться в Рим, чтобы помочь полиции определить размер ущерба. Кражу обнаружила экономка, присматривающая за квартирой в отсутствие хозяев.

Витторио Гассман (1922-2000) родился в семье немецкого инженера, на театральной сцене дебютировал в 1943 году. С 1945 года начал сниматься в кино и продолжал это делать практически до самой смерти, последний фильм с его участием вышел в 1998 году. Он считается одним из родоначальников комедии по-итальянски.

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