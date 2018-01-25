Италия: звезды мирового балета - в Риме

Они состоятся в субботу, 27 января, и воскресенье, 28 января, на престижнейшей сцене зала «Санта-Чечилия» - лучшего и самого большого зала Концертного комплекса Auditorium Parco della Musica - в рамках «Les Étoiles», ежегодного и самого ожидаемого в Риме мероприятия, посвященного Большому балету. Как и ранее, и в этом году в нем примут участие самые яркие солисты наиболее известных мировых балетных трупп, звезды балета международной величины разных национальностей, объединенные под знаменем Терпсихоры.

ГИМН РАДОСТИ

«Каждый из звездных участников гала-представления обладает своим совершенно уникальным талантом, неповторимым и ни с чем не сравнимым», - подчеркивает артистический директор «Les Étoiles» Даниеле Чиприани, влиятельнейшая фигура в мире балета, основатель компании «Daniele Cipriani Entertainment», вот уже много лет с большим успехом занимающейся организацией на национальном и европейском уровне эсклюзивных балетных спектаклей и наиболее крупных событий в мире танца. Гала-представление «Les Étoiles», по его словам, - это гимн радости в том лучшем смысле, в котором задумывали оду «К радости» Шиллер и Бетховен. В данном случае выраженный в танце, а не в пении, это гимн дружбе между народами - на сцене и на Земле. Даниеле Чиприани, который шутливо называет себя «Повелителем Звезд», обещает зрителям «Les Étoiles 2018» виртуозность «в полете и на кончиках пальцев», как в знаменитейших па-де-де классического репертуара (из балетов «Жизель», «Спящая красавица», «Корсар», «Сильвия», «Эсмеральда»), так и в постановках современных хореографов.

ДЕБЮТЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ

Даниеле Чиприани горд тем, что ему удалось привлечь на «Les Étoiles 2018» некоторые из самых нашумевших в последнее время имен, а это была весьма нелегкая задача, учитывая что речь идет о суперзвездах, весьма востребованных в театрах всего мира! Некоторые из них будут танцевать в Риме впервые, среди них - единственный итальянский танцор в составе балетной труппы Большого театра Jacopo Tissi (который очаровал даже американскую аудиторию этим летом в нью-йоркской «Метрополитен-опера»), две признанные звезды балета Большого театра, его гордость и слава, не нуждающиеся в представлении Евгения Образцова и Семен Кудин, а вместе с ними юная Алена Коваленко, восходящая звезда, снискавшая восхищенные эпитеты американских балетных критиков.

В этом году «Les Étoiles» увидит возвращение уже полюбившихся римской публике бесподобной солистки Лондонского Королевского балета аргентинки Marianela Nuñez и украинки Яны Саленко, виртуозность которой не знает границ, а также русского премьера Королевского балета Вадима Мунтагирова, который завоевал лондонскую публику благодаря своей кристальной технике, приобретенной в Пермской Школе театрального танца, оказавшей сильное воздействие на формирование стиля балета Мариинского театра Санкт-Петербурга, из которого, кстати, приедет на «Les Étoiles 2018» его блистательный корейский премьер Kimin Kim.

Кроме того, на гала-представлении выступит испанский премьер «New York City Ballet» Joaquin De Luz (который уже в течение многих лет очаровывает американскую публику солнечным средиземноморским характером своего танца), из Балета Парижской оперы приедут по-французски элегантные Léonore Baulac и Hugo Marchand... Имя одного из участников гала-представления останется сюрпризом для его зрителей и станет известно только в вечер премьеры, подобно тому, как в прошлом году, неожиданной радостью для зрителей «Les Étoiles 2017» стало великолепное выступление самого молодого премьера Балета Мариинского театра Владимира Шклярова.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Проект «Les Étoiles» - гордость продюсерского дома «Daniele Cipriani Entertainment», имеет уже хорошо зарекомендовавшую себя формулу успеха, которая, к наслаждению любителей балета, теперь реализуется (с другими участниками, с другими программами, но всегда с огромным энтузиазмом), помимо Рима, и в других городах и театрах Италии, а также за ее рубежами. Так, 5 января 2018 г. Гала-представление «Les Étoiles» принималось восхищенными зрителями в Кальяри по случаю 25-й годовщины инаугурации Оперного Театра (Teatro Lirico), а 20 и 21 июля будущего года «Les Étoiles» ждет в Венеции знаменитая сцена театра «La Fenice».

Ирина Раскина