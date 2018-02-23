Италию всколыхнуло расследование аферы с переработкой мусора

В обстановке приближающихся всеобщих выборов, назначенных на 4 марта, под ударом оказалось сразу несколько политических партий и руководство Кампании.

Предвестником разгоревшегося скандала стало появившееся 15 февраля сообщение неаполитанской прокуратуры об обысках в региональном агентстве по охране окружающей среды (Sma) и в офисе члена областного совета Лучано Пассарьелло. Кандидат в депутаты национального парламента от правой партии «Братья Италии» стал подозреваемым по делу о предоставлении незаконных подрядов на транспортировку и переработку мусора, пишет РИА Новости.

Публикации о начале расследования, помимо того, что затронули одну из наиболее острых проблем для юга Италии - утилизацию отходов, также рассказали, что фигурантами дела стали журналисты онлайн-издания Fanpage, которым инкриминировалось потворствование коррупции.

В продолжавшемся полгода расследовании приняли участие руководитель сайта Франческо Пиччинини, корреспондент и автор репортажей Саша Бьяццо и бывший мафиози Нунцио Перелла, который стал основным персонажем всех разоблачительных видеороликов.

Журналисты сразу же назвали обвинения абсурдным, заявив, что стали подследственными после того, как рисковали жизнями ради вскрытия коррупционных схем. Впрочем, их методы формально противоречат итальянскому законодательству, по которому использование агентов-провокаторов считается подстрекательством к преступлению.

Перелла - бывший босс неаполитанской преступной группировка каморра, который провел более 20 лет под арестом по обвинению все в том же незаконном траффике отходов. Встав после освобождения на праведный путь, он для журналистского расследования, получившего название «Кровавые деньги» решил выдать себя за предпринимателя, заинтересованного в получении подрядов на переработку мусора от властей Кампании.