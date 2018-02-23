Италию всколыхнуло расследование аферы с переработкой мусора

Пятница, 23 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италию всколыхнуло расследование аферы с переработкой мусора

Масштабное расследование о коррупции при распределении подрядов на переработку отходов в южной области Кампания привело к отставке нескольких чиновников и началу следствия.

В обстановке приближающихся всеобщих выборов, назначенных на 4 марта, под ударом оказалось сразу несколько политических партий и руководство Кампании.

Предвестником разгоревшегося скандала стало появившееся 15 февраля сообщение неаполитанской прокуратуры об обысках в региональном агентстве по охране окружающей среды (Sma) и в офисе члена областного совета Лучано Пассарьелло. Кандидат в депутаты национального парламента от правой партии «Братья Италии» стал подозреваемым по делу о предоставлении незаконных подрядов на транспортировку и переработку мусора, пишет РИА Новости.

Публикации о начале расследования, помимо того, что затронули одну из наиболее острых проблем для юга Италии - утилизацию отходов, также рассказали, что фигурантами дела стали журналисты онлайн-издания Fanpage, которым инкриминировалось потворствование коррупции.

В продолжавшемся полгода расследовании приняли участие руководитель сайта Франческо Пиччинини, корреспондент и автор репортажей Саша Бьяццо и бывший мафиози Нунцио Перелла, который стал основным персонажем всех разоблачительных видеороликов.

Журналисты сразу же назвали обвинения абсурдным, заявив, что стали подследственными после того, как рисковали жизнями ради вскрытия коррупционных схем. Впрочем, их методы формально противоречат итальянскому законодательству, по которому использование агентов-провокаторов считается подстрекательством к преступлению.

Перелла - бывший босс неаполитанской преступной группировка каморра, который провел более 20 лет под арестом по обвинению все в том же незаконном траффике отходов. Встав после освобождения на праведный путь, он для журналистского расследования, получившего название «Кровавые деньги» решил выдать себя за предпринимателя, заинтересованного в получении подрядов на переработку мусора от властей Кампании.

Последние новости

    • Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ).

      Подробнее

    • Португалия: кто представит Германию на «Евровидении 2018»

      Натия Тодуа попробовала свои силы в этой борьбе за участие в «Евровидении» с песней My Own Way, однако получила низкие оценки.

      Подробнее

    • Испания: El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла

      Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне.

      Подробнее

    • Испания: на курорте Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников

      Предприниматели курорта Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников, если они не прекратят устраивать забастовки.

      Подробнее

    • Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

      Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

      Подробнее

    • Италия: «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону

      «Аэрофлот» открывает прямое авиасообщение из Mосквы с Неаполем и Вероной.

      Подробнее

    • Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит

      Голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит.

      Подробнее

    • Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты

      Британский комик, писатель и актер Стивен Фрай рассказал, что болен раком простаты и в начале 2018 года перенес операцию по удалению опухоли.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!