Итальянцы испугались самолета

Пятница, 23 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянцы испугались самолета

Итальянцы испугались шума при преодолении самолетами ВВС звукового барьера.

Похожие на взрывы хлопки, связанные с преодолением звукового барьера двумя самолетами ВВС Италии, вызвали в четверг панику у многих жителей североитальянской области Ломбардия, сообщили местные СМИ.

Так называемые «звуковые удары» были зафиксированы в районе 11.15 (13.15 мск) в Милане, Варезе, Комо, Монце, Бергамо и других северных городах страны. Многие сотни телефонных звонков обеспокоенных граждан немедленно поступили на оперативные номера пожарной службы, службы Гражданской обороны и других государственных ведомств.

Паника распространилась и через социальные сети, многие пользователи которых немедленно предположили, что на севере страны произошли два сильных взрыва. Как свидетельствует миланская газета Il Giornale, в некоторых местах люди в страхе покинули свои дома и вышли на улицы, а кое-где даже началась эвакуация госучреждений.

Однако вскоре выяснилось, что речь идет о ложной тревоге. Представитель ВВС Италии сообщил журналистам, что взрывоподобные хлопки были вызваны полетом двух истребителей Eurofighter, двигавшихся со сверхзвуковой скоростью. Разрешение на преодоление звукового барьеры пилоты получили от своего командования в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в воздушном пространстве на севере Италии, пишет РИА Новости.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air France, совершавший полет с острова Реюньон в Париж, временно потерял радиоконтакт с итальянскими наземными службами. В этой связи по тревоге с военно-воздушной базы близ города Тревизо были подняты в воздух два истребителя, которые приблизились к пассажирскому самолету. Вскоре связь французского лайнера с землей была восстановлена и итальянские боевые машины вернулись на базу.

Тем не менее, сообщается, что прокуратура Бергамо заинтересовалась данным инцидентом и запросила информацию о происшедшем у компетентных военных органов.

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