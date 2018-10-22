Итальянцы отправляют свои средства в швейцарские банки

Итальянцы опасаются, что снижение курса евровалюты и крутое пике на фондовом рынке приведут к банковскому кризису. В течение последнего месяца евро по отношению к швейцарскому франку упал на 2 %, при этом итальянские акции и облигации также снизились в цене, пишет napoli1.com.

Итальянцы массово переводят свои евро в валюты Швейцарии – франки – и переводят свои средства в швейцарские банки. Это обстоятельство неприятно напоминает ситуацию 2015 года, когда набег на вклады едва не привел к краху греческой банковской системы.