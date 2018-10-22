Итальянцы отправляют свои средства в швейцарские банки

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянцы отправляют свои средства в швейцарские банки

Итальянцы бояться оказаться в той ситуации, в какой оказались греки, и поэтому выводят капитал из страны.

Итальянцы опасаются, что снижение курса евровалюты и крутое пике на фондовом рынке приведут к банковскому кризису. В течение последнего месяца евро по отношению к швейцарскому франку упал на 2 %, при этом итальянские акции и облигации также снизились в цене, пишет napoli1.com.

Итальянцы массово переводят свои евро в валюты Швейцарии – франки – и переводят свои средства в швейцарские банки. Это обстоятельство неприятно напоминает ситуацию 2015 года, когда набег на вклады едва не привел к краху греческой банковской системы.

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