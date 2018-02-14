Итальянцы перешли на крафтовое пиво

Такой активный рост объемов производства (с 2005 по 2015 год потребление пива в стране увеличилось на 53%, а число пивоваренных заводов выросло с 132 до 670) произошел из-за увеличения потребления крафтового пива в Италии. Об этом сообщается в исследовании Университета Милана. Исследование будет представлено на выставке Beer Attraction в Римини, которая пройдет с 17 по 20 февраля.

Согласно исследованию, ежегодный рост общего количества итальянских пивоваренных заводов в период между 2010 и 2015 годами превысил годовой рост производств в странах, традиционно считающимися родиной пива - Бельгия и Германия (соответственно +15% и +9%).

Как отмечается в исследовании, этот бум следует отнести к изменениям в структуре потребления и повышению спроса на крафтовое пиво, пишет euromag.ru.