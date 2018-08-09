Итальянцы поломали ноги нищим и обогатились

Четверг, 09 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянцы поломали ноги нищим и обогатились

Итальянская полиция арестовала членов двух сицилийских преступных банд, которые ломали людям кости ради получения страховых выплат.

Всего за решетку отправились 11 человек, среди которых сотрудница медицинского учреждения. Она снабжала преступников обезболивающими препаратами, чтобы облегчить боль тех, кому наносили травмы.

Схема действовала так: мафиози находили наркоманов, алкоголиков или людей, испытывающих большие финансовые трудности, и предлагали им инсценировать автоаварию, чтобы затем получить страховые выплаты. Пострадавшим ломали конечности с помощью дисков для штанг, которые обычно используются в спортивных залах.

После нанесения увечий их укладывали рядом с машиной, находили подставных свидетелей и вызывали полицию для составления протокола. Жертвам обещали 30 процентов от выплаты, которые достигали 150 тысяч евро. Однако, как сообщили в полиции, зачастую им выплачивали лишь по 50-100 евро.

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