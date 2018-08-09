Итальянцы поломали ноги нищим и обогатились

Всего за решетку отправились 11 человек, среди которых сотрудница медицинского учреждения. Она снабжала преступников обезболивающими препаратами, чтобы облегчить боль тех, кому наносили травмы.

Схема действовала так: мафиози находили наркоманов, алкоголиков или людей, испытывающих большие финансовые трудности, и предлагали им инсценировать автоаварию, чтобы затем получить страховые выплаты. Пострадавшим ломали конечности с помощью дисков для штанг, которые обычно используются в спортивных залах.

После нанесения увечий их укладывали рядом с машиной, находили подставных свидетелей и вызывали полицию для составления протокола. Жертвам обещали 30 процентов от выплаты, которые достигали 150 тысяч евро. Однако, как сообщили в полиции, зачастую им выплачивали лишь по 50-100 евро.