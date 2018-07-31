Итальянцы потратят на летний отдых 24 млрд евро

Летом 2018 года отправятся в отпуск 57% граждан Италии, то есть около 34,5 миллиона человек, на 0,5% больше, чем годом ранее, сообщает во вторник, 31 июля, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной гостиничной ассоциации.

На летние каникулы отправятся 26,5 миллиона совершеннолетних граждан и 8 миллионов несовершеннолетних. Ожидается, что за время отпуска они потратят около 24,1 млрд евро — на 9,5% больше, чем годом ранее, пишет regnum.ru.

Эксперты также предполагают, что 80,2% итальянцев проведут отпуск на территории собственной страны. В сравнении с прошлогодними данными этот показатель увеличится на 1,6%.