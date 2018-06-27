Итальянцы поверили в рост экономики и стали тратить больше
Оптимизм граждан сосуществует со сложностями у производителей.
В июне 2018 года потребительский климат в Италии улучшился, граждане снова стали тратить больше, сообщает в среду, 27 июня, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной службы статистики.
Индекс потребления вырос с 113,9 до 116,2 пунктов, что позволило практически нивелировать заметно снижение уровня потребления, зафиксированное месяцем ранее, пишет regnum.ru.
Статистики полагают, что причиной роста стали более позитивные, чем ранее, ожидания граждан относительно экономической ситуации в стране в целом и ситуации на рынке труда в частности.
При этом эксперты отметили, что потребительский оптимизм граждан превышает аналогичный показатель среди производителей. Впрочем, в других секторах экономики, в частности, в сфере услуг, также наблюдается вызванный экономическим оптимизмом рост расходов.
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