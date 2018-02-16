Итальянцы придумали новый способ бросить курить

Таблетки, жевательные резинки, пластыри, сигареты без никотина, кодирование, гипноз. Это только маленькая часть списка ухищрений, к которым прибегают отчаявшиеся курильщики.

И вот, в Италии начали практиковать новый метод борьбы с вредной привычкой - «разговор по душам». Длинная, неспешная, немного философская беседа курильщика и психолога. Специалист, будет задавать вам вопросы, на которые, при желании, вы можете не отвечать. Одна из главных особенностей этой терапии - во время «разговора» можно курить. Если, конечно, захотите. Уже на втором часе общения, свидетельствует опыт психологов, 80 из 100 пациентов «не хотят зажечь сигарету».

Один из вопросов, который задают специалисты, чтобы показать, что курение «не приводит к победе» - «Кто выиграл Гран-при: Феррари или Мальборо?». Речь идет о командах гонщиков. Как известно, обладателем главного приза стала команда Феррари, пишет medpulse.ru.

Затем вы будете рассуждать о том, правда ли, что сигарета придает уверенность в себе, успокаивает нервы, расслабляет. Еще через пару часов вы найдете в себе силы признать, что все вышеперечисленные свойства курения - лишь вымысел, результат стереотипов и самоубеждения.

Следующий этап - научиться не поддаваться скрытой рекламе. Той, что окружает нас повсеместно. Соблазнительная девушка, мечта каждого мужчины от 16 лет до бесконечности, которая просит «прикурить». Или загорелый супермен, который вот уже несколько дней не притрагивался к бритве, не спеша зажигает сигарету, при этом не сводя глаз с затаивших дыхание сотен тысяч дам по ту сторону экрана. Тут, полагают психологи, главное научить пациента самостоятельно разбираться что такое «хорошо», а что такое «плохо».

В конце сеанса терапии «собеседник» попросит вас закурить. И тогда настанет кульминация - вы в полной мере ощутите насколько горький вкус у сигареты, как у вас начинает «сохнуть во рту» от дыма, и когда после выдыхания остается ощущение, что «только что проглотил пепельницу».

Специалисты, использующие этот метод, убеждены, что более 80% пациентов после «разговора осознанно и безболезненно прекращают курить».