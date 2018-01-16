Итальянцы придумали зонты без ручек

Вторник, 16 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянцы придумали зонты без ручек

Итальянская компания Fendi создала головной убор в виде зонта, который будет защищать голову от дождя.

Зонты без ручек были представлены на Неделе моды в Милане 15 января. На голову они крепятся с помощью резинок. Стоимость аксессуара не сообщается. Известно, что модель представлена в нескольких цветах.

В октябре прошлого года сообщалось, что Fendi представила новую модель кроссовок, выполненных в модной в этом сезоне стилистике ugly («уродливые»). Версия с оливковым верхом и белой подошвой стоит 700 долларов; версия с черным верхом и оранжевой подошвой - 750 долларов.

Fendi - итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В данный момент у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.

Последние новости

    • Португалия: эти места - только для инвалидов

      Иногда возникает соблазн занять «пустующее» место с символикой «для инвалидов».

      Подробнее

    • В Португалии перенесли матч из-за угрозы обрушения трибуны

      В перерыве матча на одной из бетонных конструкций была обнаружена трещина.

      Подробнее

    • Испания: продажа уникальных авто

      В прошлом году в Испании были проданы 52 Ferrari, 14 Lamborghini, 387 Tesla и одна Lada Niva.

      Подробнее

    • Испания - одна из самых безопасных стран мира

      В Испании - один из самых низких показателей убийств в мире.

      Подробнее

    • Италия: Неаполь среди самых цитируемых городов

      Об этом свидетельствует классификация поискового портала «Holidu».

      Подробнее

    • Италия: жители Рима будут посещать музеи за 5 евро

      Римские муниципальные музеи теперь будут стоить для жителей города всего 5 евро благодаря новому абонементу MIC.

      Подробнее

    • Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

      Вулканологи Университета Тасмании описали крупное извержение подводного вулкана Гавр, которое произошло в 2012 году и, по оценкам, стало сильнейшим в своем классе за последние 100 лет.

      Подробнее

    • Викторию Бекхэм затравили за тощую модель

      Дизайнера Викторию Бекхэм обвинили в использовании в рекламной кампании очков слишком худой модели.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!