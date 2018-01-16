Итальянцы придумали зонты без ручек

Зонты без ручек были представлены на Неделе моды в Милане 15 января. На голову они крепятся с помощью резинок. Стоимость аксессуара не сообщается. Известно, что модель представлена в нескольких цветах.

В октябре прошлого года сообщалось, что Fendi представила новую модель кроссовок, выполненных в модной в этом сезоне стилистике ugly («уродливые»). Версия с оливковым верхом и белой подошвой стоит 700 долларов; версия с черным верхом и оранжевой подошвой - 750 долларов.

Fendi - итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В данный момент у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.