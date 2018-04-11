Итальянцы проявляют интерес к испанской элитной недвижимости

В 2017 году итальянцы лидировали по количеству сделок купли-продажи недвижимости класса-люкс в Испании. За ними по этому показателю следуют французы, американцы, британцы и немцы, пишет noticia.ru.

В прошлом году инвесторы, интересующиеся этим сегментом, увеличили свое присутствие в Испании на 2,5% по сравнению с 2016 годом.

Как отмечают в агентстве элитной недвижимости Luxury Estate, Испания может предложить покупателям разнообразные возможности для инвестиций: от побережья до центра города.

Для итальянцев Испания – основной вариант при покупке высокобюджетной недвижимости за рубежом. В общей сложности инвесторы из Италии в прошлом году вложили в такие объекты 1,53 млрд евро. По объемам инвестиций в этом сегменте лидируют США (3,7 млрд евро), за ними следуют Франция (3,1 млрд), Соединенное Королевство (2,95 млрд) и Германия (1,78 млрд).