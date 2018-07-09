Итальянцы стали больше тратить на еду

Понедельник, 09 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянцы стали больше тратить на еду

Статистики говорят о позитивной тенденции роста потребления.

 В первые четыре месяца 2018 года жители Италии стали тратить на покупку продуктов на 1,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает La Repubblica в понедельник, 9 июля, со ссылкой на профильное сельскохозяйственное статистическое агентство Ismea.

В сравнении со средними тратами на протяжении всего 2017 года в новом году итальянцы стали тратить на еду на 3,2% больше, пишет regnum.ru.

Статистики считают эту тенденцию позитивной: если растут расходы на приобретение продуктов, значит, растет и благосостояние граждан.

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