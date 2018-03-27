Итальянец 10 лет получал пенсию умершей бабушки

Вторник, 27 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец 10 лет получал пенсию умершей бабушки

Финансовая гвардия Италии разоблачила 40-летнего жителя Турина, который на протяжении 10 лет получал пенсию умершей бабушки.

Ущерб составил порядка 200 тыс. евро.

Туринец якобы забыл оповестить органы социального обеспечения о кончине своей родственницы, однако это не помешало ему ежемесячно получать ее пенсию.

Афера раскрылась благодаря сотрудникам финансовой гвардии страны, которые обратили внимание на то, что безработный мужчина регулярно пополнял свой банковский счет, передает «РИА Новости».

В ходе расследования выяснилось, что он тратил ее пенсию на зарубежные путешествия. Счета подозреваемого были арестованы, а на недвижимость наложен секвестр. Материалы дела были переданы в прокуратуру Турина, пишет iz.ru.

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