Итальянец 10 лет получал пенсию умершей бабушки

Ущерб составил порядка 200 тыс. евро.

Туринец якобы забыл оповестить органы социального обеспечения о кончине своей родственницы, однако это не помешало ему ежемесячно получать ее пенсию.

Афера раскрылась благодаря сотрудникам финансовой гвардии страны, которые обратили внимание на то, что безработный мужчина регулярно пополнял свой банковский счет, передает «РИА Новости».

В ходе расследования выяснилось, что он тратил ее пенсию на зарубежные путешествия. Счета подозреваемого были арестованы, а на недвижимость наложен секвестр. Материалы дела были переданы в прокуратуру Турина, пишет iz.ru.