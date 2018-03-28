Итальянец девять лет судился из-за баклажана

Среда, 28 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец девять лет судился из-за баклажана

Житель Италии, девять лет назад обвиненный в похищении баклажана, добился отмены приговора.

В 2009 году на частном поле недалеко от города Лечче, располагающегося на юге Италии, поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором лежал баклажан. Он рассказал полицейским, что из-за отсутствия заработка ему пришлось украсть овощ, чтобы накормить ребенка.

Суд не счел это смягчающим обстоятельством и приговорил похитителя к пятимесячному тюремному заключению и к штрафу в 500 евро. Позднее срок сократили до двух месяцев, а сумму штрафа - до 120 евро. Мужчина продолжил судиться и дошел до последней инстанции - кассационного суда в Риме.

Кассационный суд полностью отменил приговор и раскритиковал судей, не учитывавших бедственное финансовое положение подсудимого и допустивших пустую трату государственных средств. Мужчина пользовался услугами общественных защитников, на которых за время тяжбы ушло семь-восемь тысяч евро.

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