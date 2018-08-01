Итальянец не захотел расставаться с женой после ее смерти

Среда, 01 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец не захотел расставаться с женой после ее смерти

Владелец пиццерии в Италии обнаружил 70-летнего пенсионера, который каждый день сидит на пляже с портретом женщины.

54-летний Джорджио Моффа (Giorgio Moffa) подошел к мужчине, который ежедневно смотрел на воду, сидя рядом с рамкой для фотографий. Им оказался 70-летний Джузеппе Джордано (Giuseppe Giordano), который приходил со снимком своей жены Иды к берегу пляжа в итальянском городе Гаэта.

Джордано рассказал, что страшно скучает по своей жене, которая умерла после семи лет борьбы с раком. Пляж оказался их особенным местом, которое они часто посещали в молодости.

Они познакомились, когда им было по 16 лет, отпраздновали свадьбу в 1969 году и с тех пор не расставались. Пара также стала родителями трех детей.

Моффа признался, что ожидал услышать подобную историю от мужчины: периодически Джордано плакал и не сводил глаз с портрета. Он также поделился, что и сам терял близких и понимает чувства итальянца.

Владелец заведения опубликовал снимки горюющего мужчины в соцсетях, и его история быстро обрела известность. Всех желающих помочь Джордано Моффа пригласил в свою пиццерию.

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