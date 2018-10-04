Итальянец снял неизвестный объект на Солнце

Четверг, 04 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец снял неизвестный объект на Солнце

29-летний итальянец снял необычное явление на небе – с поверхности Солнца медленно взлетал неизвестный объект, похожий на яркий шар.

Вначале мужчина фотографировал заказ на фотокамеру Nikon D800 и не отмечал ничего необычного. Яркий неизвестный объект он заметил только тогда, когда повторно просматривал сделанные фотографии. Выяснилось, что эксперты NASA примерно в это же время также зафиксировали данное явление, но вот объяснить его пока не могут, пишет napoli1.com.

Среди пользователей интернета была выдвинута гипотеза, что возможно на фотографиях просматривается Планета Х или же НЛО.

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