Итальянец снял неизвестный объект на Солнце

Вначале мужчина фотографировал заказ на фотокамеру Nikon D800 и не отмечал ничего необычного. Яркий неизвестный объект он заметил только тогда, когда повторно просматривал сделанные фотографии. Выяснилось, что эксперты NASA примерно в это же время также зафиксировали данное явление, но вот объяснить его пока не могут, пишет napoli1.com.

Среди пользователей интернета была выдвинута гипотеза, что возможно на фотографиях просматривается Планета Х или же НЛО.