Итальянец спас упавшего на рельсы ребенка

Пятница, 16 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец спас упавшего на рельсы ребенка

Молодой итальянец спас ребенка, упавшего на рельсы в миланском метро.

Камера засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.

Его мать и другие пассажиры в панике бросаются к нему, однако только молодой человек прыгает на рельсы, достает ребенка и его игрушку, а затем вскарабкивается на платформу.

Как сообщает Daily Mirror, спасенного мальчика зовут Мохаммед, ему два года. После происшествия его обследовали врачи, но не обнаружили серьезных травм.

Его спасителю всего 18 лет, его зовут Лоренцо Пианацца, пишет РИА Новости.

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