Итальянец Тотти выступит на Кубке легенд футбола в Москве

Пятница, 26 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец Тотти выступит на Кубке легенд футбола в Москве

10-й розыгрыш Кубка легенд имени Константина Еременко пройдет 3-4 февраля на МСА «Лужники» в Москве.

Бывший капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти сыграет на Кубке легенд имени Константина Еременко, который пройдет 3-4 февраля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В турнире примут участие сборные России, Германии, Италии, Франции, Португалии и международная сборная звезд футбола. Помимо Тотти, на Кубке легенд выступят исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи ди Бьяджо, Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Яри Литманен, Христо Стоичков, Гаиска Мендьета, Дэмьен Дафф, Кевин Кураньи, Педру Паулета, Венсан Кандела, Синдней Гову, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии, пишет ТАСС.

3 февраля пройдет групповой этап Кубка легенд, 4 февраля - команды разыграют титул. В группе A выступят сборные России, Италии и международная команда звезд, в группе B - сборные Германии, Португалии и Франции. Кубок легенд состоится в 10-й раз, игры традиционно пройдут на МСА «Лужники».

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