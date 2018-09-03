Итальянец забил гол ударом пяткой с лета

Полный обзор встречи доступен на официальном YouTube-канале Серии A.

На 75-й минуте встречи 35-летний Квальярелла воспользовался навесом партнера в штрафную и пяткой отправил мяч в сетку ворот соперника. Мяч стал третьим для «Сампдории» в матче и обеспечил команде разгромную победу со счетом 3:0.

Квальярелла в своей профессиональной карьере выступал исключительно за итальянские клубы. Наиболее известные из них: «Наполи», «Торино» и «Ювентус». В его активе семь голов в 25 матчах за национальную сборную.