Итальянка прославилась, фотографируя кошек на свадьбах

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянка прославилась, фотографируя кошек на свадьбах

Итальянский фотограф Марианна Дзампьери прославилась, снимая котов на свадьбах.

Сначала Марианна фотографировала своего питомца кота Артура, потом сделала несколько свадебных фото друзьям вместе с их любимцами. Затем подтянулись и клиенты— оказалось, всем нравится, когда на свадебном фото есть котик, пишет euromag.ru.

Марианна называет себя «котографом» — catographer — и публикует фото в инстаграме под ником @marianna_catographer.

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