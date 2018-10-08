Итальянка прославилась, фотографируя кошек на свадьбах
Итальянский фотограф Марианна Дзампьери прославилась, снимая котов на свадьбах.
Сначала Марианна фотографировала своего питомца кота Артура, потом сделала несколько свадебных фото друзьям вместе с их любимцами. Затем подтянулись и клиенты— оказалось, всем нравится, когда на свадебном фото есть котик, пишет euromag.ru.
Марианна называет себя «котографом» — catographer — и публикует фото в инстаграме под ником @marianna_catographer.
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