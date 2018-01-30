Итальянка решила стать женой пожизненно осужденного россиянина

Молодая девушка из Италии смогла влюбить в себя российского заключенного Максима Киселева, пожизненно заключенного за убийство шести человек. 36-летний мужчина очаровал многих жительниц Италии после того, как в 2012 году в колонию «Черный беркут» приехал итальянский режиссер Марк Франкетти, сообщает vz.ru.

Режиссер снимал в российской тюрьме документальный фильм о жизни пожизненно заключенных, а после показа ленты итальянки начали писать Максиму письма, среди них была и 23-летняя Серена Нолано.

«Я ей ответил, что не вижу смысла развивать отношения. Мол, она у меня не одна такая... Но Серена написала снова, и что-то меня зацепило... Я почувствовал, как бы банально это ни звучало, что она вторая половина моей души», - цитирует издание Киселева.

Итальянка мечтает выйти замуж за преступника и родить от него ребенка, несмотря на протест родных.

Девушка живет в пригороде Милана и хочет стать писательницей. Историю русского убийцы она уже описала в одной их глав своей книги. Итальянка не скрывает от родственников своей симпатии к российскому заключенному, и собирается поехать в Россию, чтобы связать свою жизнь с Максимом. Итальянка бросила институт, учит русский язык и понимает, что свадьба пройдет под конвоем, а с мужем она сможет видеться дважды в год по четыре часа.

Пока итальянка, однако, не представляет, как сможет жить на Дальнем Востоке.