Итальянка выбросила сына с балкона
Валентина Вентура, 34-летняя жительница города Сеттимо Торинезе, получила 14 лет тюрьмы.
В мае 2009 года женщина выбросила новорожденного сына с балкона сразу после его рождения.
Малыш был найден на улице работниками службы по сбору отходов еще живым.
Однако из-за полученных травм спустя несколько часов он умер в больнице, сообщает euromag.ru.
Патриция Муссано, адвокат Валентины Вентура, заявила, что подаст апелляцию.
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