Итальянка выбросила сына с балкона

В мае 2009 года женщина выбросила новорожденного сына с балкона сразу после его рождения.

Малыш был найден на улице работниками службы по сбору отходов еще живым.

Однако из-за полученных травм спустя несколько часов он умер в больнице, сообщает euromag.ru.

Патриция Муссано, адвокат Валентины Вентура, заявила, что подаст апелляцию.